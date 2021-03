Spidskandidaten for Radikale Venstre ved det kommende kommunalvalg er Emrah Tuncer. Foto: Morten D. Christensen

Radikale har liste klar til valget i Holbæk

Nr. 4 på listen er Felix Dalker, der bor i Holbæk og arbejder som chefkonsulent i Dansk Industri og sekretariatsleder for Dansk Sundhed og Velfærd.

Nr. 5 på listen er nok en overraskelse for mange, idet pladsen besættes af advokat Jens Klokhøj, Holbæk, der tidligere har været medlem en enkelt valgperiode i det gamle Holbæk Byråd, men som ikke har været kandidat siden, og som altså nu prøver et comeback.

Nr. 6 på listen er Jasper Viltoft, der bor i Holbæk, og som også var kandidat for fire år siden. Han arbejder som it-konsulent.

Og nr. 8 på den radikale kandidatliste er Belinda Jurlander, der bor i Ny Hagested og er formand for forældrebestyrelsen for dagtilbud i hele Holbæk by.