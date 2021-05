Anne Sophie Callesen er valgt som ny folketingskandidat for de radikale i Holbæk. Foto: Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

Radikale får ny forbindelse til Folketinget

Holbæk - 12. maj 2021 kl. 11:08 Kontakt redaktionen

Anne Sophie Callesen blev i aftes valgt som ny folketingskandidat for Radikale Venstre i Holbæk-kredsen, da medlemmerne af den radikale vælgerforening i Holbæk på et virtuelt møde med stort flertal valgte hende som afløser for Kathrine Olldag, der har valgt at blive opstillet i Jylland i stedet. Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Dermed har de lokale radikale efter en meget kort pause igen direkte forbindelse til Folketinget, for Anne Sophie Callesen er nemlig medlem af Folketinget, idet hun ved sidste valg blev valgt i Jylland, men altså nu foretrækker at være opstillet på Sjælland, hvor hun bor - nærmere bestemt i Roskilde - med sin mand og sine to børn. Hun er lige nu på barselsorlov fra Folketinget, men vender tilbage i juni. Og så har hun i øvrigt tilknytning til Nordvestsjælland, idet hendes far bor i Odsherred.

Anne Sophie Callesen er 32 år - og har som mærkesager: flere muligheder for børn og unge, en bedre og ordentlig integrationspolitik og et større udsyn mod verden og Europa.

- Allervigtigst er det for mig, at Danmark melder sig ud af sparebanden og afskaffer de danske forbehold, siger hun om sin holdning til EU-politikken.

Mærkesagerne for hende i den kommende valgkamp er gode uddannelser til alle unge, trygge daginstitutioner og en styrket skole for børnene.

- Det var mine mærkesager i sidste valgkamp, og selvom vi er nået langt, er vi ikke i mål. Og dét at investere i den næste generation - som var mit valgslogan sidst - er stadig lige relevant. I særdeleshed også på Sjælland, hvor for mange unge ikke kommer godt videre efter grundskolen, og hvor der også er behov for at tiltrække endnu flere tilflyttere, herunder børnefamilier, som ønsker plads, natur og trygge hverdagsrammer, siger hun i pressemeddelelsen.

Anne Sophie Callesen blev mandag aften også valgt som folketingskandidat i Ringsted-kredsen - så hun efterfølger på den måde nøjagtigt Kathrine Olldag, der ved seneste folketingsvalg ligeledes var nomineret som kandidat i begge opstillingskredse.