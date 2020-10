Når man gerne vil gå forrest med både ordentlighed og kvinders rettigheder, er man også nødt til at rydde op, når man har en sag, siger Emrah Tuncer, gruppeformand for Radikale Venstre i Holbæk Kommunalbestyrelse.

Radikal gruppeformand: - Ærgerligt, men nødvendigt med lederskift

Emrah Tuncer, radikal gruppeformand i Holbæk Kommunalbestyrelse, ærgrer sig over partilederen, Morten Østergaards afgang. Men Tuncer mener også, at det var nødvendigt.

- Radikale Venstre stiller sig gerne forrest, når det handler om kvinders rettigheder, og når man så har en sag, er vi selvsagt også forpligtet til at rydde op. Men jeg kan da håbe, at der så også er andre - partier, virksomheder og så videre - som tager fat på samme måde, hvis de har en sag. For sagen her er nok ikke enestående, siger Emrah Tuncer.