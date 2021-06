Sytter Kristensen mener, at ny afregningsmodel reelt forkorter friweekenden for familier med et handicappet barn.

Rådsformand: Mindre aflastning splitter familier

Holbæk - 04. juni 2021 kl. 15:32 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Det er ude i hampen at skære ned på den friweekend, familier til et handicappet barn får. Det kan være de timer, som får familien til at give op.

Nedskæringen ændrer ganske vist ikke på det vedtagne serviceniveau med to-døgns weekendaflastning. Men forslaget om at ændre afregningen fra tre til to døgn giver i virkelighedens verden mindre aflastning, fastslår Sytter Kristensen, formand for Holbæk Handicapråd.

Aflastningen pr. døgn går fra 12 til 12. Det betyder for mange familier reelt, at de ikke får noget ud af de første timer, fordi deres barn er i skole.

Hvis aflastningsfamilier og institutioner ikke længere får betaling for tre døgn, er det slut med at hente børn efter klokken 12.

- Det betyder for mange, at de skal køre om formiddagen for at hente deres barn. Det skærer yderligere timer af aflastningen. Det er ikke med til at holde sammen på pressede familier, mener Sytter Kristensen.

Det er reelt kun halvandet fridøgn fra fredag aften til søndag formiddag. Skilsmisseprocenten er høj i familier med et handicappet barn, og besluttes besparelsen, kan den procentdel i Holbæk Kommune øges, frygter hun.

En anden konsekvens kan være, at forældre giver op, og kommunen skal finde en dyr institutionsplads.

Derfor kan Sytter Kristensen se en besparelse, der ender med at blive en udgift på børnespecialområdet.

Det er et problem, erkender socialudvalgets formand Bente Röttig (SF), men kan afhjælpes, hvis det er muligt at få en 16-16 model. Det kan blive sværere at finde aflastningsfamilier med to-døgns afregning. Det har allerede under coronapandemien været svært at finde aflastningssteder, og det giver ventetid.

I et forsøg på at skaffe flere aflastningsfamilier vil børneindsatsen kigge internt i kommunen blandt andet på ansatte i dagtilbud, på skoler og sundhedsområdet.

- Det løser kommunens problem og et merforbrug, men ikke familiernes udfordringer. Det er desværre en kendt holdning, at økonomi kommer først, og handicap­området er en belastning, beklager Sytter Kristensen.

Forslaget skal give en besparelse på en million kroner i 2021. Det skal sammen med en besparelse på 900.000 kroner ved at flytte nogle børn fra dyrt opholds- og dagtilbud til det kommunale Undløse Skole-Behandlingshjem reducere et forventet merforbrug på børnespecialområdet på 6,7 millioner kroner.

Men Sytter Kristensen tvivler også på besparelsen ved at flytte børn og peger på, at kommunen her kan være på vej til at bryde loven. For kommunerne må ikke alene ud fra økonomiske grunde hjemtage børn.

Begge forslag ændrer på serviceniveauet og er derfor sendt i høring.