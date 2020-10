I 2019 fik Marlene og Ole Berggren Jørgensen handicapprisen for deres indsats i Holbæk RaceRunning klub. Prisen blev overrakt af Holbæk Handicapråds formand Sytter Kristensen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Råd søger ildsjæle til pris for uselvisk indsats

Holbæk - 13. oktober 2020

En uselvisk indsats skal belønnes, og siden 2011 har Handicaprådet i Holbæk uddelt en pris for at gøre en forskel. Nu nærmer tiden sig, og rådet søger kandidater til prisen.

Kandidater kan være en eller flere borgere, en forening eller organisation, en forretning, virksomhed eller handicappet person.

De skal have ydet en særlig indsats for at øge livskvaliteten for børn og voksne med handicap i kommunen.

Det kan for eksempel være med aktiviteter, fast job, beskæftigelse eller en persen, der trods et handicap lever et aktivt liv, som kan glæde og motivere andre.

Prisen er uddelt siden 2011 og stiftet af Holbæk Handicapråd.

2011: Holbæk Handicap Idræts Forening.

2012: Cheftræner Michele Greb, Holbæk Svømmeklub.

2013: Knud Erik Dahl.

2014: Anita og Steffen Jensen, Brefo.

2015: Anette og Ole Dziegel, Holbæk Fjord Camping.

2016: Sytter Kristensen.

2017: Beskæftigelsestilbuddet Grydelapper I/S.

2018. Idrætsforeningen Ryttergården.

2019. Marlene og Ole Berggren Jørgensen, Holbæk RaceRunning Klub. Prisen er uændret, mens betingelserne for at blive nomineret blev udvidet for nogle år siden, hvor også borgere uden for kommunen kunne modtage prisen.

At gøre en forskel kan bestå i at hjælpe en familie eller enkeltperson, at ansætte en person med handicap, oprette et beskæftigelsestilbud, en forening eller et hold for handicappede eller at sørge for en handicapegnet arbejdsplads og tilgængelighed.

Til gengæld er det stadig kun borgere, foreninger og organisationer med bopæl og base i Holbæk Kommune, der kan indstille de kandidater, Handicaprådet skal vælge blandt.

Håbet er en lang liste med begrundede og underskrevne forslag.

Antallet af kandidater har svinget meget. Et enkelt år var der slet ingen, og rådet valgte at plukke af listen fra året før for at ikke at bryde den årlige tradition.

Forslag til modtagere af Handicapprisen 2020 skal være sendt til Handicaprådet, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, eller på mail til Susan Larsen i Holbæk Kommune på larse@holb.dk.

Sidste frist for at indsende en kandidat til prisen er 11. november. Den uddeles den 8. december af formanden for Holbæk Handicapråd, Sytter Kristensen, der selv modtog prisen i 2016 for sit arbejde for mennesker med udviklingshæmning.