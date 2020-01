Puljen til frivilligt socialt arbejde skal prioritere det sociale område. Skal der fremover være samspisning på det aktive center for ældre på Stenhusbakken, kan der kun søges tilskud i ældrerådets pulje, som skal dække alle frivillige aktiviteter for borgere over 60 år. Foto: Margit Pedersen

Råd: Uansvarlige nedskæringer på svageste borgere

Nedskæringer på det sociale budget vidner om manglende forståelse for borgernes situation på voksenspecialområdet, siger handicaprådsformand. Og når der fjernes penge til det frivillige ældrearbejde, er det et slag mod forebyggelse af ensomhed hos ældre, siger ældrerådsformand.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her