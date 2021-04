De fem sygeplejeklinikker skal have flere besøg af ældre, og det er fint nok for nogle ældre, men ikke hvis de selv skal betale transporten. Så er det indirekte betaling for sygeplejeydelser, mener Ældrerådet . Foto: Per Jensen

Råd: »Spareforslag" lister brugerbetaling på sygepleje ind

Holbæk - 27. april 2021 kl. 13:49 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Siger politikerne ja til, at ældre skal betale for at tage på sygeplejeklinik i stedet for at få hjemmebesøg, har de listet brugerbetaling ind på sygeplejeydelser. Samtidig giver det ulighed på sundhedsområdet, når placeringen af kommunens fem sygeplejeklinikker gør det dyrere i transport for borgere i yderområder, hedder det i et høringssvar fra Holbæk Ældreråd i forbindelse med effektiviseringsforslag.

Administrationen har fundet effektiviseringer, der i 2022 skal sende knap 10 millioner kroner fra ældre-og sundhedsområdet til en fælles råderumskonto.

Det er et urimeligt højt beløb, som forsvinder fra området, bemærker Johnny Petersen fra Ældrerådet.

- Man bør altid prøve at løse opgaver mere effektivt, men det må ikke gå ud over serviceniveauet, og besparelsen skal blive på ældre- og sundhedsområdet til nødvendige omstillinger, fastslår han.

Rådet peger på, at flere effektiviseringer kræver investeringer, og det er usikkert, om den forventede effekt nås allerede i 2022.

Nås det ikke, kan det ende med direkte sidst, frygter Johnny Petersen.

En stor del af gevinsten hentes ved at spare på fysiske borgerbesøg. I stedet skal flere genoptrænes og hjemmetrænes via skærm. Ligesom flere møder og for eksempel sårpleje skal foregå virtuelt.

Ældrerådet peger på flere udfordringer, også selv om kommunen sørger for hjælp til at betjene teknologien, betaler iPads og sørger for en simkort-løsning til borgere uden internetforbindelse.

- Virtuel træning giver god mening for borgere, der kan profitere af det. Men mange ældre har brug for den sociale kontakt til træning. Samtidig kan hjemmeplejerne vurdere, om der er brug for hjælp til at klare hverdagen, påpeger Ældrerådet.

Mange ældre er fremmed over for teknologien, og rådet mangler at se objektive kriterier for virtuelle besøg. Der er også bekymring for, at nogle presses til at sige ja til skærmløsninger i stedet for fysisk besøg.

Digitalisering er på mange måder godt og letter hverdagen for borgere og medarbejdere, erkender Ældrerådet.

Det gælder de borgere, der allerede er fortrolige med brug af computer eller får hjælp til at lære at bruge de virtuelle muligheder.

Det er også positivet at øge anvendelsen af kendte hjælpemidler i ældreomsorgen, rehabilitering og hjemmetræning, så ældre kan klare sig selv uden eller med mindre hjælp. Ligesom rådet glæder sig over forslag om en visitator på sygehuset til at sikre gode udskrivelser.

Svaret indeholder også en opfordring til kommunen om at prøve at få Region Sjælland til igen at være med i et udkørende og tværfaglige geriatriske team, som ifølge sygehuspersonale, pratiserende læger og kommunale medarbejdere gav gode resultater ved udskrivelser.