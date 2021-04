Børnehandicapområdet og børneindsatsen er et af de område, hvor Ankestyrelsen hjemviser afgørelser i mange kommuner. Selv om det er komplicerede sager, forarger det en handicprådsformand, når en kommune bevidst afprøver grænsen for Ankestyrelsens praksis. Det forlænger sagsbehandling og er et kynisk menneskesyn, mener hun.

Råd: Borgere er gidsler, når en kommune bevidst går efter en klage

Det forarger og bekymrer formændene for Handicap- og Ældrerådene, at en kommune afsøger grænser og bevidst prøver at få en borger til at klage for at få Ankestyrelsens tolkning af forsvarlig sagsbehandling.

- Når man bevidst fremprovokerer en klage for at afprøve sin sagsbehandling i Ankestyrelsen, tager kommunen borgere som gidsler, mener Sytter Kristensen, formand for Holbæk Handicapråd.