Pytonslange set ved stadion: Kontakt politiet, hvis du ser den

En pytonslange på cirka en halv meters længde er tilsyneladende løs i Holbæk, og Midt- og Vestsjællands Politi beder folk, der ser slangen, om straks at kontakte politiet, så den kan blive indfanget.

Fredag formiddag klokken 10.38 ringede en kvinde, der var ude at lufte sin hund, til politiet og fortalte, at hun havde set en slange ligge på en sti ved det gamle stadion på Borgmestergårdsvej.

Politiet sendte både indsatsleder og patrulje til stedet, men slangen var kravlet videre ind i et stort buskads, og det lykkedes ikke at finde slangen.

Kvinden havde nået at tage et billede af slangen, og ud fra det siger politiet, at der er tale om en pytonslange. Det er en kvælerslange, som ikke er giftig, oplyser politiet.