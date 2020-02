Puljemidler til grønne grise

I stedet for import af soja og brænde restprodukter af i biogasanlæg arbejder den økologiske familiegård Birthesminde i Arnakke på i 2021 at være 100 procent selvforsynende med foder til gårdens grise. Ideen får 400.000 kroner i støtte fra den grønne pulje i LAG Midt- og Nordvestsjælland.

- Med støtten kan Birthesminde få nye rammer til at opbevare og blande restprodukter til foder og lokalt dyrkede bælgfrugter. Det er spændende, at Birthesminde vil vise, det kan lade sig gøre at fodre med restprodukter og bælgfrugter og være med til at mindske importen af soja, siger Flemming Engtoft Larsen, Kalundborg, formand for LAG Midt- og Nordvestsjælland.