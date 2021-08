Psykolog: Jeg er nok lidt af en nørd

Hun er opvokset i nærheden af Silkeborg, men flyttede som 18-årig til Sjælland, hvor hun fik arbejde på et stort plejehjem.

-Det var min ambition, at jeg ville være leder på plejehjemmet, for jeg ville gerne gøre det bedre, fortæller Susanne Egelind Maagensen, som dog ikke mente, at der var de rette muligheder for at yde omsorg på plejehjemmet. Derfor valgte hun at blive uddannet til sygeplejerske, og senere sygeplejelærer, for til sidst at blive uddannet psykolog i 2002.