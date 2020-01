To gange har dommere ved Retten i Holbæk bestemt, at en 24-årig psykisk syg mand skal fængsles i surrogat, når der er en plads, men efter tre uger sidder han fortsat i et almindeligt fængsel. Foto: Mie Neel

Psykisk syg sidder fængslet i arresthus på fjerde uge

Holbæk - 11. januar 2020 kl. 10:00 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da en dommer ved Retten i Holbæk den 20. december besluttede at varetægtsfængsle en 24-årig mand fra Valby, som er mistænkt for at starte en mindre brand i et sommerhus i Gamløse på Orø aftenen forinden, var det med en besked om, at den 24-årige så snart som muligt skulle tildeles en såkaldt surrogatplads - altså at hans varetægtsfængsling sker på en psykiatrisk afdeling og ikke i et normalt arresthus.

Læs også: Mistænkt brandstifter var stukket af fra tvangsindlæggelse

Nu, tre uger senere, er det fortsat ikke lykkedes at finde en plads på en psykiatrisk afdeling. Både Midt- og Vestsjællands Politi og den 24-åriges forsvarsadvokat, Nina Nielsen, oplyser til dagbladet Nordvestnyt lørdag, at han stadig sidder i et almindeligt fængsel.

Når dommeren i grundlovsforhøret fandt det nødvendigt at understrege, at den sigtede snarest muligt skulle have en surrogatplads, var det fordi anklageren kunne oplyse, at der på det tidspunkt, fire dage før jul, ikke var nogen ledige surrogatpladser.

Derfor blev den 24-årige, der ved retsmødet fremstod tydeligt psykisk ude af balance, indsat i et almindeligt fængsel.

Fakta Torsdag den 19. december klokken 23.51 politiet alarmeret om en mulig påsat brand i et sommerhus på Østre Strandvej i Gamløse på Orø.

Skaderne er begrænsede, men i sommerhuset finder politiet en fem-liters dunk fyldt med benzin.

Mistanken retter sig straks mod en 24-årig mand fra Valby, der er i familie med sommerhusets ejere, og som tidligere samme aften er stukket af under ledsaget udgang fra en tvangsindlæggelse.

Med hjælp fra politihunde bliver han samme nat fundet ved Østre Færge og anholdt. Han er sigtet for ildspåsættelse. Få timer før episoden på Orø om aftenen den 19. december var han stukket af under en ledsaget udgang fra en psykiatrisk afdeling i Københavns-området, hvor han havde været tvangsindlagt siden november.

Han var herefter søgt mod sommerhuset, der tilhører hans familie. I grundlovsforhøret kom det frem, at den 24-årige to gange inden for det seneste år har overfaldet et nærtstående familiemedlem - senest i november, hvorefter han blev tvangsindlagt.

Stadig ingen plads Fredag havde den 24-årige stadig ikke fået tildelt en plads på en psykiatrisk afdeling på trods af, at en dommer i tirsdags endnu engang bestemte, at han skal anbringes i surrogat.

Det skete i forbindelse med, at retten skulle tage stilling til, om han fortsat skulle være varetægtsfængslet.

- Det er skrækkeligt frustrerende, at man ikke er i stand til at finde en surrogatplads til min klient. Han har selv givet samtykke til at blive frihedsberøvet på et hospital, og lægerne synes også, at det vil være det bedste. Og jeg som lægmand vurderer, at mit klient hører hjemme der, lyder det fra forsvarsadvokat Nina Nielsen i Nordvestnyt lørdag.

- Jeg har løbende presset på hos politiet for, at der sker noget, og det er mit indtryk, at politiet også presser på hos dem, der fordeler pladserne. Men meldingen er tilsyneladende, at der ikke er plads, og at der er andre, som har mere brug for pladserne. Senest har jeg fået at vide, at der ikke er nogen tidshorisont, siger Nina Nielsen.

Hun har mange års erfaring med straffesager, og ved, at det nogle gange kan tage tid at finde en surrogatplads.

- Men uden at have ført regnskab med det, synes jeg ikke, at jeg har oplevet så lang ventetid før. Det er lidt usædvanligt, pointerer Nina Nielsen.

Ikke muligt at få svar Hos Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard, at politiet flere gange har rykket for en surrogatplads plads siden fængslingen.

Ifølge ham er det Kriminalforsorgen, der har opgaven med at finde en plads, hvad enten politiet står med en arrestant, der skal i et normalt fængsel, eller én, der skal anbringes på en psykiatrisk afdeling, som typisk hører hjemme under regionerne.

Nordvestnyt har kontaktet Kriminalforsorgen, men her er opfattelsen, at det er anklagemyndigheden, der skal svare på, hvorfor der endnu ikke er skaffet en plads til den 24-årige.

Det oplyser pressekonsulent Sabrina Ejstrup Vig, der tilføjer, at Kriminalforsorgen kun har ansvaret for at finde normale arrestpladser og ikke surrogatpladser.

Hun henviser i stedet til den centrale anklagemyndigheds kommunikationsafdeling, der sidder hos Rigsadvokaten.

Nordvestnyt var fredag i kontakt med anklagemyndighedens kommunikationsafdeling, men det lykkedes ikke inden lørdagsavisens deadline at få en kommentar.

Det er derfor stadig uvist, hvorfor en psykisk syg mand nu på fjerde uge skal sidde i en fængselscelle i et arresthus og ikke på en psykiatrisk afdeling.

Den 24-årige er foreløbig varetægtsfængslet frem til den 21. januar, og ved retsmødet i tirsdags valgte dommeren ifølge Nina Nielsen en relativt kort forlængelse, fordi retten gerne vil følge med i, hvor den 24-årige er placeret under sin frihedsberøvelse, skriver Nordvestnyt lørdag.

