Michael Gynde er manden bag en selvhjælspgruppe i Holbæk for mennesker med en depression og bipolar lidelse. Den er uafhængig af kommunen og gratis, men så skal man også selv have kaffe og brød med til møderne tirsdag i lige uger. Foto: Jens Wollesen

Psykisk sårbare skal hjælpe hinanden

Det er hårdt og sårbart at have en depression og bipolar lidelse. Der er mange fordomme, og mange lukker sig inde. Men psykisk sygdom kureres ikke med tavshed, er hans og Psykinfos udgangspunkt.

Selvhjælpsgruppen er hans projekt. Ud over at stille et lokale til rådighed i det gamle rådhus er kommunen ikke inde over. Der føres ikke statistik og journaler, der bliver ikke optaget samtaler eller på andre måde overvåget, og det er gratis, understreger han.