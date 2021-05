Send til din ven. X Artiklen: Psykisk sårbare kan gå og løbe for sundheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Psykisk sårbare kan gå og løbe for sundheden

Holbæk - 05. maj 2021 kl. 19:23 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

HOLBÆK: Idrætsdanmark begynder stille og roligt at åbne op igen, og det betyder meget efter det seneste års nedlukninger, isolation og sygdomsbekymringer, der har gjort hverdagen hård for mange psykisk sårbare. I morgen, den 6. maj, åbner idrætsforeninger i hele Danmark dørene for Sund By Walk and Run, hvor der i fællesskab konkurreres med andre foreninger online. En af de foreninger, der deltager, er IF Ryttergården. Alle kan være med, og det foregår klokken 11 på Kasernevej 6 i Holbæk.

- Det er en fantastisk måde at samle hele foreningen, så folk ikke bare lever ude på deres hold og aldrig ser andre, end dem de for eksempel spiller badminton med, siger formand for IF Ryttergården, Palle Olsen.

Han håber også, at arrangementet kan være med til at få gamle medlemmer tilbage til idrætten efter en hård tid under nedlukningen.

De enkelte foreninger afholder arrangementet lokalt, hvor deltagere går eller løber runder på én kilometer. Samtidig kan de følge med i, hvordan det går hos andre foreninger. I år er første gang, at Sund By Walk and Run er online, og arrangementet afholdes som sædvanligt af Dansk Arbejder Idrætsforbund og Idræt for Sindet. Under normale omstændigheder plejer der at være 300 til 400 deltagere.

- Vi ved, hvor vigtige idrætsfællesskaberne er for de psykisk sårbare medlemmer, især i en svær tid som den her. De store, samlende aktiviteter er med til at løfte medlemmerne og foreningerne endnu højere, så man får en idrætsfest på tværs af kommuner og landsdele, og det styrker alt andet lige også det lokale fællesskab, siger Lisbeth Crafack, som er idrætskonsulent i Dansk Arbejder Idrætsforbund og Idræt for Sindet.

Ud over IF Ryttergården i Holbæk deltager der blandt andet foreninger fra Roskilde, Svendborg, Morsø og Brønderslev, og der er pokaler til de bedste foreninger og flotte lodtrækningspræmier.