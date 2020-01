14 borgere og fire politikere var samlet hos kartoffelavleren Strandlyst I/S på Strandvejen 3 for at diskutere situationen omkring den planlagte udvidelse af svineproduktionen på Strandvejen 10. Foto: Christina Quist

Protester mod udvidet svinefarm

Udsigten til, at Holbæk Kommune vil give en tilladelse til at udvide produktionsarealet på gården på Strandvejen 10 nord for Gislinge til det seksdobbelte af den nuværende størrelse, vækker stærk bekymring i lokalområdet. Det er blandt andet grøntsags­avlere på Lammefjorden, der frygter for konsekvenserne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her