Udvalgsformand Lars Qvist (LL) er ærgerlig over, at han og resten af udvalget endnu engang har udsat behandlingen af ansøgninger til lokale projekter. Foto: Mie Neel

Projekter må vente på besked om støtte

Holbæk - 25. august 2019 kl. 08:03 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalforum for Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby, Tuse Næs Lokalforum, Undløse Lokalråd samt en beboergruppe og Lokalforum St. Merløse må alle indstille sig på, at der går noget tid, før de får svar på deres respektive ansøgninger om støtte til lokale projekter.

Forleden skulle Holbæk Kommunes Projektudvalg for udvikling af lokalområderne have taget stilling til ansøgningerne, men et enigt udvalg besluttede at udsætte behandlingen til et senere møde. Det oplyser udvalgets formand, Lars Qvist (LL) til Nordvestnyt lørdag.

- Udvalget er enig om, at vi bliver nødt til at afvente resultatet af budgetrevision 3 her i begyndelsen af september, før vi behandler ansøgningerne. Vi ønsker ikke at sende noget videre i det politiske system, hvis vi reelt ikke ved, om der er penge til det, siger Lars Qvist.

Han henviser dermed til, at økonomiudvalget den 4. september og hele kommunalbestyrelsen en uge senere skal behandle den såkaldte budgetrevision 3, som er en status på, hvordan det aktuelt går med at overholde budgettet for 2019 i Holbæk Kommune.

I den forbindelse kan projektudvalgets midler måske komme i spil, hvis der skal lappes huller i budgettet. Derfor holder udvalget foreløbigt igen med pengene, selv om det formelt set kun indstiller til kommunalbestyrelsens endelige beslutning om der skal gives støtte fra puljen Rum til Fællesskab.

Kommunalbestyrelsen gav tidligere på året instruks om »forbrugstilbageholdenhed« på alle udgiftsområder, og på den baggrund har Projektudvalget for Udvikling af lokalområderne allerede én gang tidligere undladt at tage stilling til ansøgningerne fra de lokale projekter.

- Det er superærgerligt, at vi nu for anden gang må undlade at behandle ansøgningerne. Ikke mindst når vi selv har bedt om at få projektansøgninger fra lokalområderne, siger Lars Qvist.

Han lægger ikke skjul på, at han og udvalget som helhed er frustrerede over endnu engang at stå i en situation, hvor der er usikkerhed om udvalgets midler.

- Vi har bedt forvaltningen om at få et fuldstændigt overblik over de midler, vi traditionelt råder over, og hvad vi aktuelt har, siger Lars Qvist.

Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby har søgt om penge til projektet »Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby.

Undløse Lokalråd har søgt til projektet »Stibelysning i Svampebyen«, og Lokalforum Store Merløse har i samarbejde med en beboergruppe bedt om støtte til »Forskønnelse i St. Merløse«.

Endelig skulle udvalget have taget stilling til en ansøgning fra Tuse Næs Lokalforum om støtte til at lave en lokal udviklingsplan.