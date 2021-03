Se billedserie Stephanie Michelle Hansen har lagt det meste fra de dårlige skoleår med mobning bag sig efter en tur i »Mod til uddannelse« og er nu gang med en videregående uddannelse, bor i lejlighed med sin kæreste og parrets hund. Foto: Privat

Projekt hjælper unge med udfordringer i uddannelse

Holbæk - 05. marts 2021 kl. 15:19 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

- Jeg havde længe følt mig helt alene i verden, havde ingen at tale med om mine problemer, og jeg følte, at jeg sad fast i livet. Jeg var bare derhjemme og prøvede at få min angst under kontrol. Først da jeg kom med i »Mod til uddannelse«, lykkedes det, og jeg er bare så glad for, at jeg fik det tilbud.

Sådan fortæller 26-årige Stephanie Michelle Hansen fra Holbæk i en pressemeddelelse fra Erhvervsstyrelsen. Hun er en af de unge, der er kommet med i Holbæk Kommunes projekt »Mod til uddannelse«, der er et tilbud rettet mod unge med psykiske udfordringer.

Stephanie Michelle Hansen udviklede angst som følge af mange års mobning i folkeskolen. Men vendepunktet kom, da hun i 2019 i »Mod på uddannelse« fik en række værktøjer, så hun kunne styre sin angst. Derudover bidrog projektet til, at hun fik skabt et netværk og fik nye venner. Og efter et års tid følte hun sig klar til at forfølge sin drøm, nemlig at læse husdyrvidenskab på Københavns Universitet.

"Mod til uddannelse" »Mod til uddannelse« er et inklusionsprojekt i Holbæk Kommune, der yder en helhedsorienteret indsats over for unge med psykiske udfordringer.

Målet er at styrke de unges kompetencer, så de er i stand til at begynde på en ungdomsuddannelse eller FGU.

Projektet begyndte i 2018 med 7,9 mio. kr. i støtte fra EU’s Socialfond.

I februar 2021 bevilgede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse yderligere 4 mio. kr. fra Socialfonden samt 2 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Samtidig er rammen for projektet udvidet fra 96 til 144 unge, og projektet slutter nu med udgangen af 2022. - Tænk, jeg gik og frygtede at blive ligesom dem, der som 40-årige stadig ikke har noget mål i livet. Nu går jeg på universitetet og har lige købt en lejlighed sammen med min kæreste. Det er næsten ikke til at tro, udtaler Stephanie Michelle Hansen.

Rune har fået bedre selvtillid »Mod til uddannelse« er blevet et støttepunkt for flere af Holbæks unge, der kæmper med eksempelvis angst eller lider af depression, skizofreni, autisme eller ADHD.

En anden, der har fået glæde af tilbuddet, er 21-årige Rune Hansen fra Holbæk. Han er i gang med en urmageruddannelse, hvor han netop har bestået grundforløbet og nu skal i skolepraktik.

- Jeg er blevet mobbet fra 3. klasse og indtil efterskolen, og det sidder stadig i mig. Når jeg før i tiden skulle ud til en arbejdsgiver og præsentere mig selv, foretrak jeg ikke at sige noget som helst af frygt for at sige noget forkert, og når de spurgte mig om noget, havde jeg ikke rigtig noget svar. I »Mod til uddannelse« øvede vi os i at præsentere os selv, og min selvtillid er blevet meget bedre af det. Nu skal jeg bare finde en læreplads, fortæller Rune Hansen i pressemeddelelsen.

Fuld tid på projekt »Mod til uddannelse« er en del af Holbæk Kommunes ungeindsats, som bygger på en lokalpolitisk målsætning om »uddannelse til alle«.

»Mod til uddannelse« kom til i 2018 og har siden været en hjørnesten i kommunens ungeindsats med sin helhedsorienterede tilgang til de unge.

- Helhedsorienteret betyder, at den unge er i centrum - hele tiden, at de kun har én indgang til kommunen, og at der er maksimalt fokus på uddannelse, siger projektleder Birgitte Møller Sloth i pressemeddelelsen.

Her tilføjer hun, at de tilknyttede medarbejdere ikke har andre opgaver end projektet:

- Vi bruger vores fulde arbejdstid på projektet, vi skal ikke lave andet end »Mod til uddannelse«. Så hvis en af vores unge efter undervisning siger, at han eller hun er klar til uddannelse, så bliver vi hængende og får det aftalt. Vi får lukket hullerne. Det er det, projektet kan, fortæller hun.

De unge har som regel været uden for uddannelse eller beskæftigelse i flere år, inden de møder op i projektet. Her deltager de i gruppeforløb og individuelle samtaler med mentorer, får undervisning i sociale færdigheder og faglige kompetencer og afprøver forskellige uddannelser og jobs. Mange unge har meldt tilbage, at projektet har hjulpet dem med at styre humørsvingninger, at de har fået succesoplevelser og tro på, at de kan komme i uddannelse eller arbejde.

100 unge er målet Projektet »Mod til uddannelse« er i to omgange - senest i februar 2021 - støttet med i alt knap 14 millioner kroner fra EU's Socialfond og de decentrale erhvervsfremmemidler.

Med de ekstra midler kan projektet nu nå ud til 144 unge, inden det slutter med udgangen af 2022.

Og målet er at få endnu flere unge i uddannelse.

- Vi har lige nu haft omkring 70 unge med i projektet, og vi har fået flere i uddannelse, end vi havde håbet på. Målet er at få cirka 100 unge i uddannelse, inden vi slutter med udgangen af 2022, udtaler Birgitte Møller Sloth.