Profil Optik stiller skarpt på dit udseende og sundhed

Holbæk - 01. marts 2020 kl. 21:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På tirsdag den 3. marts stiller Profil Optik på Skarridsøgade 35g i Jyderup skarpt på dit udseende.

- Vi har hele åbningstiden den dag fokus på vores Lifestyle produkt, fortæller Agnieszka Gansienica, der er i lære som salgs og kunderådgiver.

Hun forklarer, at Profil Optiks Lifestyle serie går ud på, at man kan få tre eller flere briller til en fast månedlig pris i tre år, hvor der er garanti for at glassene bliver skiftet, hvis styrken ændrer sig i de tre år.

Der er mange flere fordele, som hun og de øvrige fem ansatte, der er i butikken hele dagen.

- Du må endelig skrive, at vi er seks dejlige damer her hele dagen i åbningstiden, der også vil servere lidt godt til ganen, supplerer butikschefen Tina Raun med et stort smil.

På dagen vil Profil Optiks egen stylist, Marianne Jørgensen, være til stede for at rådgive kunderne om, hvilke briller der kan passe bedst til den enkeltes stil.

- Det kan for eksempel være fra vores nye danske kollektion af briller fra Fly, som vi vil præsentere denne dag, fortæller Agnieszka Gansienica.

Bestil tid til sundhedstjek

Denne dag kan alle, der har bestilt tid i forvejen, få foretaget et gratis sundhedstjek ved at få taget et billede af øjet og nethinden.

- Vi har et samarbejde med en øjenlæge, der kigger på billedet, forklarer hun. Med den test kan øjenlægen og Profil Optiks egen Fundus Test afsløre begyndende forkalkning og sukkersygeforandringer.

- Men man skal have booket en tid i forvejen, så der ikke bliver kø ved den, siger Agnieszka Gansienica.