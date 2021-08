Se billedserie Tusindvis af børn har været med i Cirkus Kæphøj, og det vil otte-årige Sara også rigtig gerne. Men hun og hendes far Thomas Knokgård Madsen må vente, til hun bliver ti år. Foto: Margit Pedersen

Prøvesmagte livet som cirkusbørn

Holbæk - 14. august 2021 kl. 15:55 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Det er snyd, man skal være ti år, klagede Sara Knokgård Madsen. Hun må vente et par år på at opfylde drømmen at være linedanser i cirkus.

Lørdag prøvede hun at være cirkusartist, da fritidsklubben Cirkus Kæphøj på Vandtårnsvej i Holbæk åbnede øvesalen i en charmoffensiv for at fortælle om tilbuddet.

Og der kom børn, som lige skulle prøve og også gerne fortsætte, hvis deres forældre siger ja.

En gang var der lang venteliste til Kæphøj. En kommunesammenlægning og skolereform med lange skoledag er et par forklaringer på faldende antal børn, sagde klubleder og cirkusdirektør Kim Berggren.

Selv om Kæphøj overlevede beslutningen om at erstatte fritidsklubber med SFO 2'ere, har det været op ad bakke også på grund af en stor prisforskel.

Derfor blev normeringen sat ned fra 69 til 54 børn og unge fra 10 år til 16 år. Lige nu er der omkring 50 børn - plus én fra mandag. Sofia Cannarsa Østervold på 10 år får drømmen om at blive jonglør opfyldt og chance for debut i manegen til september, hvis planen om en weekend- forestilling lykkes.

- Børnene har brug for at få udløst cirkusenergien. Heldigvis er jobs begyndt at dukke op, og vi er klar både til jobs og en håndfuld nye børn, lovede Kim Berggren.

De vil ikke fortryde, lød det fra Tone Netteberg Tungelund og Catrine Pedersen, der er med i fjerde sæson med yndlingsdiscipliner i lufthøjde i henholdsvis lange stofbaner og ring.

- Vi er på turné, vi har det sjovt og et godt fællesskab, vi tager ansvar og bliver selvstændige, fastslog Tone Netteberg Tungelund.

Og får hård hud og vabler og bliver kæphøje, supplerede Catrine Pedersen, mens Bibi Tungelund bemærkede, at det også modner og udvikler deres pædagogiske evner og tålmodighed, når de hjælper de nye. For alle hjælper hinanden i Cirkus Kæphøj.