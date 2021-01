Prøver i gang med afstand og mundbind

Det er planen, at »Et Paradis for Fluer« skal spille i uge 8 og 9, og at »Ping-Pong« får premiere den 8. og 9. april og derefter spiller på Aprilfestivalen, når den kommer til Holbæk i uge 16.

- Vi håber og krydser fingre for, at begge forestillinger kommer til at spille for vores skønne publikum - selvfølgelig efter de til den tid gældende krav og restriktioner, påpeger Robert Parr.