Det ene af de to planlagte spejlbassiner skal i givet fald anlægges mellem Østbryggen (boligblokken med røde sten) og Østre Havnevej. Det skulle strække sig fra Krags Brygge - til højre i billedet - og frem til Isefjords Allé. Foto: Per Christensen

Prøver at finde penge til spejlbassiner via fonde

Holbæk - 05. maj 2021 kl. 10:28 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg har indstillet, at to planlagte spejlbassiner på Holbæk Havn ikke gennemføres på nuværende tidspunkt. Der åbnes dog en dør på klem for, at der alligevel kan ske noget.

Læs også: Spejlbassiner hænger i en tynd tråd

Udvalget ønsker nemlig undersøgt, om der kan skaffes fondsfinansering til at udføre det oprindelige projekt. Sagen skal via økonomiudvalget til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen.

Når udvalget ikke umiddelbart er stemt for at gennemføre projektet, skyldes det - som nærmere omtalt i mandagsavisen - at de to spejlbassiner ville blive langt dyrere at etablere end ventet. Efter en forhandling er prisen ganske vist faldet fra 7,7 millioner kroner til fem millioner kroner.

Ønsker ikke et skodprojekt Det er stadig et godt stykke over de 2,8 millioner kroner, der var budgetteret med. Samtidig ville kvaliteten af spejlbassinerne ikke blive som ønsket, og de årlige driftsudgifter ville stige. Det ene af de to planlagte spejlbassiner skulle ligge langs Brostræde, mellem Isefjords Allé og Havnevej. Det andet skulle ligge ved Østre Havnevej, mellem Krags Brygge og Isefjords Allé.

- Der er ikke nogen grund til at lave et skodprojekt. Det ville blive et projekt, hvor vi ikke får dét, vi skal have, og det ville ikke hænge sammen økonomisk, siger John Harpøth (DF), der er formand for klima- og miljøudvalget.

Der ville også være begrænset tid til at få sat gang i projektet, som var planlagt lånefinansieret via de udvidede muligheder, der er en følge af Covid-19. Hvis det skulle ske via den ordning, skal spaden være i jorden inden årets udgang. I udvalget kom der så i stedet et forslag om at prøve at søge fonde om midler til at finansiere projektet i den oprindeligt planlagte udformning.

Svar til beboergruppe Op til udvalgets møde var der kommet en henvendelse fra Beboergruppen Havne­fronten, som længe har kæmpet for at få etableret havnebassinerne. Efter udvalgets behandling i går har John Harpøth skrevet et svar til gruppen med oplysning om indstillingen.

»Og så kan det jo heller ikke afvises, hvis fondsfinansiering udebliver, at det kommer på at tale på et andet tidspunkt, selv om vi som kommune ikke har forpligtelser til at udføre opgaven«, skriver John Harpøth.

Han henviser dermed til, at beboergruppen før påske fik svar om, at spejlbassinerne ikke er en opgave, som kommunen har forpligtet sig til at anlægge, hvilket er fastslået af kommunens jurister. Der er omtalt kanaler/spejlbassiner i lokalplanen, men der er ikke handlepligt på opgaven.

