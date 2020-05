Prøv elcyklen, før du køber den

- Der er stor stigning i antallet af kunder, der gerne vil have en elcykel. Jeg tror, at en del af interessen kommer af, at vi tænker mere over at passe på miljøet og passe på os selv. Elcyklen hjælper os med at hjælpe miljøet ved at bruge mindre brændstof, og så hjælper den os til at få motioneret mere. Man får nemlig stadig rigtig god motion på en elcykel. For man skal provokere cyklen til at hjælpe, så sensorerne på cyklen mærker, at der er brug for ekstra hjælp eksempelvis i modvind eller på vej op ad bakker, siger indehaver af Holbæk Cykler, Ebrahim Parsaei, der oplever, at flere og flere har fået øjnene op for elcyklens mange fordele.