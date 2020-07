Se billedserie Cirkus Kæphøj holder i de kommende to uger ekstraordinært åbent i forbindelse med kommunens udvidede sommerferieaktiviteter for børn og unge, fortæller Kæphøjs leder Kim Berggren.Foto: Palle Mogensen

Send til din ven. X Artiklen: Prøv at være cirkusartist for en dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prøv at være cirkusartist for en dag

Holbæk - 09. juli 2020 kl. 18:12 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De kommende to næste uger holder Cirkus Kæphøj på Vandtårnsvej i Holbæk ekstraordinært åbent, så børn og unge i alderen 8-16 år kan komme og prøve at være cirkusartister for en dag.

- Normalt holder vi lukket i juli, men kommunen har jo fået en pose penge til afvikling af sommerferie-aktiviteter, og da vi blev spurgt om, hvorvidt vi kunne holde åbent, sagde vi ja, fortæller leder Kim Berggren.

Det bliver dog hverken ham eller de faste medarbejdere, som børnene kommer til at møde i de to uger.

For de ansatte har for længst aftalt at holde ferie på dette tidspunkt.

Så i stedet kommer der to tidligere »cirkusbørn«, der nu er blevet voksne, og de sørger for at stå klar til de børn, der eventuelt dukker op.

- Stine og Mathias er tidligere kommet hos os som børn og giver nu en hånd med som voksne. Så dem kan både børnene og vi være trygge ved, fortæller Kim Berggren.

Børnene, der dukker op, kan blandt andet få lov til at prøve at køre på ethjulet cykel, gynge i en trapez og balancere med en tallerken på en pind.

- Det handler om at give børnene en god oplevelse og lade dem komme af med den uforløste cirkustrang, som de måske går rundt med. Og samtidig finder børnene ud af, at de måske kan bruge kroppen på en helt anden måde, end de troede, fortæller Kim Berggren.

Det er hans håb, at nogle af de børn, der dukker op hen over sommeren, bliver så bidt af cirkus-livet, at de også dukker op, når Cirkus Kæphøj formentlig sætter gang i de normale aktiviteter igen.

Cirkus Kæphøj har efterhånden 35 år på bagen og er egentlig en fritidsklub, der bare har cirkus som tema.

- Men vi laver altså også almindelige fritidsklub-ting, fortæller Kim Berggren.

Børnene i Cirkus Kæphøj havde gennem vinteren øvet sig på en stor forestilling, der lige som tidligere år skulle have været vist hen over sommeren.

Men så kom coronaen, og forestillingerne måtte aflyses.

- Så nu vil vi forsøge at lave nogle mindre forestillinger i september, så cirkusteltet kommer i brug. Siden coronaen har det jo bare stået her på pladsen og ikke rigtig blevet brugt, fortæller Kim Berggren.

I forbindelse med aktiviteterne i de kommende to uger er det nødvendigt med en tilmelding.

- Det er for at give vores ferieafløsere en mulighed for at vide, hvor mange, der kommer, fortæller Kim Berggren.

Nærmere om tilmelding og hvad børnene skal have med, kan der ses på Cirkus Kæphøjs hjemmeside, der har adressen: kaephoj.dk.