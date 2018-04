I Holbæk Kommune har man længe ikke haft en indsats mod de herreløse katte i kommunen. Den sidste aftale med Kattens Værn blev kun opretholdt et år, og i dag vokser bestanden, da der ikke er politisk opbakning til en ny aftale. Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Problem vokser: Nødlidende katte får ingen hjælp

Holbæk - 05. april 2018 kl. 20:19 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år modtog Dyrenes Beskyttelse knap én henvendelse hver eneste dag fra en borger i Holbæk Kommune, der ville indberette en kat i nød. I alt løb det op i 353 henvendelser.

Men sidste år i marts måned opsagde kommunen en aftale med Kattens Værn om indfangning af vildtlevende katte. Og i dag er der stort set ingen politisk opbakning til, at en lignende aftale skal genindføres.

- Jeg føler, jeg står alene om det. Det må jeg ærligt sige, forklarer Ole Brockdorff (S), der er medlem af klima- og miljøudvalget.

Sammen med sin tidligere udvalgskollega, Ole Hansen (S), var han i 2016 med til at få indført en aftale med Kattens Værn. En aftale, som, han mener, stadig burde gælde i dag. For problemet med de vildtlevende katte er der stadig, slår kommunalbestyrelsesmedlemmet fast.

- Vi har jo diskuteret problemet mange gange. Og det er os som udvalg, der har ansvaret for at tage os af det, siger Ole Brockdorff.

»Der er ikke råd« Ifølge Dyrenes Beskyttelse kan to katte blive til 4.802 på fire år, hvis bestanden får lov til at vokse. Og uden en kommunal aftale er der ingen sikkerhed for, at der bliver gjort nogen indsats på området.

Imidlertid mener John Harpøth (DF), klima- og miljøudvalgets formand, ikke, at der er nogen penge at hente, som han også tidligere har fremført. For kroner og ører var på samme måde grunden til, at den tidligere aftale ikke blev forlænget.

- Jeg føler, jeg har sagt, hvad der skal og kan siges om den sag, siger John Harpøth (DF).

- Der er ikke råd. Så skal der komme nogen ind med en pose penge, og den person har jeg ikke set endnu, har formanden tidligere forklaret til Nordvestnyt.

Og den overbevisning tilslutter udvalgsmedlem Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA) sig, som heller ikke mener, der er penge at finde til at løse problemet med de herreløsekatte i udvalgets budget.

- Det er måske ikke mange penge set i forhold til et kommunalt budget, men man har været nede og pille beløb ud af budgettet, som var endnu mindre, fordi de skal spares, forklarer han.

Skal spare 2,8 millioner Ole Brockdorff ønsker at afsætte 50.000 kroner til håndtering af problemet og er villig til at nøjes med 30.000-40.000 kroner.

Men pengene fra klima- og miljøudvalget er i dag øremærket til for eksempel gadelys og vejbeplantning. Og der er ikke mange penge at hente til nogen af delene, da udvalget skal spare 2,8 millioner kroner, indrømmer Ole Brockdorff (S).

Alligevel håber han, at det vil kunne lykkes at få skaffet penge til en indsats mod det stadig voksende problem med herreløse katte, der sidste år fyldte så meget, at Dyrenes Beskyttelse modtog knap én henvendelse hver eneste dag fra borgere, der ville indberette en kat i nød.

- Selvom jeg kæmper lidt alene lige nu, så har jeg ikke givet op. Jeg slås stadig for det. Og hvis det ikke lykkes at få igennem til dette års budget, så kan det være, det lykkes, når næste års budget skal lægges, forklarer han.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra udvalgsmedlem Karen Thestrup Clausen (EL), og Carsten Andersen (V) fortæller, at han ikke har nogen mening om problemet med herreløse katte i Holbæk Kommune, før det bliver stillet som et punkt på dagsordenen til et af udvalgets møder.