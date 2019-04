Se billedserie Filmen om at bevare knabstrupperens gener vises i Mørkøv Kino, lørdag den 27. april. Foto: Irene G. Scholten

Prisvinder: Knabstrupper i Mørkøv Kino

Holbæk - 20. april 2019 kl. 20:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 27. april viser Mørkøv Kino dokumentarfilmen, der handler om kampen for at redde den klassiske Knabstrupper's gener.

- I filmen fortælles om kampen for at bevare de klassiske gener i hesteracen, der oprindeligt kommer fra Knabstrup. Generne har været i fare for at blive tabt i forbindelse med diverse krydsninger. Normalt er jeg ikke hestemenneske, men brænder for at vise det stærke bånd der er imellem dyr og mennesker. I forbindelse med denne film, blev jeg også facineret af knabstruperhestens måde at knytte sig til sin ejer på, fortæller Irene G. Scholten, der har lavet filmen, som har fået navnet »Knabstrupperhesten - Jagten på de gamle gener«.

- Hvis et slot brænder, kan man bygge det op igen. Men hvis gener forsvinder, så er de væk, de kommer ikke tilbage! Citatet er fra den internationalt anerkendte akademiske rytter, Bent Branderup, der har en af hovedrollerne i den nye danske dokumentarfilm om den gamle danske hesterace, Knabstrupperhesten.

Hesten er et stykke af den gamle danske kulturarv, og den er i fare for at forsvinde, for racen er ved at uddø.

Kæmper for hestene Få kender til den, færre kender dens fascinerende historie og derfor er det ved at gå helt galt for den gamle danske hesterace. Og hvis ikke det var for et par avlere, der har dedikeret deres liv til at bringe bestanden op så arten kan overleve, så ville det allerede være sket for Knabstrupperhesten.

I filmen, der er blevet realiseret over en periode på fem år, følger man Knabstrupper-avleren Helena Ea Søgaard Nielsen, der, sammen med sin mor ejer Stutteri Kronplet, som ligger ved Hillerød.

Helena kæmper en daglig kamp for at holde næsen oven vande og holde stutteriet kørende ved siden af fuldtidsarbejdet som bygningsmaler og alenemor til to. Der er ikke rigtig salg i hestene og bestanden vokser og vokser. Sideløbende bliver publikum introduceret for Knabstrupperhestens historie på en rejse rundt i Danmark og Europa.

Man møder efterkommeren på Knabstrup Hovedgaard, der fortæller om hestens tilblivelse, og følger den prikkede hest fra 20.000 år gamle hulemalerier i det sydlige Frankrig, og helt ind i de Kongelige Stalde i København. Man møder den største Knabstrupperavler i verden, Heinz Hackmann i Tyskland, der i sin tid reddede hesten fra at uddø. Man møder også Knabstrupper-ryttere - og ejere. Alle med den faste overbevisning, at disse heste er i besiddelse af et helt specielt sind, der ligger dybt begravet i deres gamle gener - noget, der er meget unikt og værd at kæmpe for.

- Knabstrupperen er helt utrolig intelligent og lærenem. Det betyder dog ikke at det er en hest for alle, man skal vide hvad man har med at gøre - for den husker det, den lærer. Det er vigtigt at den præges på den rigtige måde, men så har man også verdens bedste hest - en hest, der knytter sig til sin ejer på en ganske særlig måde, fortæller opdrætteren Helena Ea Søgaard Nielsen, der opfordrer til at man går ind og ser filmen, ikke kun som hestemenneske, men også fordi man lærer noget om lokalhistorien.

Prisvinder Filmen er blevet til uden nogen form for økonomisk støtte, en No Budget Film. Derfor er det en meget større bedrift at filmen blev udvalgt til at deltage i Film Festivalen »Equus Film« i slutningen af 2018. Alle 90 film på festivalen, som er verdens største af sin art, har heste med som omrejningspunkt i fortællingen. Her vandt »Knabstrupperhesten - Jagten på de gamle gener« prisen for »Bedste Internationale Film«.

Og festivalen »Equus International Filmfestival« der netop er afholdt i Missoula, Montana, vandt den priserne »Best Independant« og »Best Historical Film«.