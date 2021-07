Se billedserie Tre prismodtagere på stribe. Fra venstre Jais West Lauritsen, indehave af Café Forsinket, der blev Årets Mønsterbryder. I midten Thomas Damgaard, der har ydet den Bedste personlige service i årets løb og endelig Årets ildsjæl, Søren Bøtker Pedersen. Foto: Morten D. Christensen

Prisregn i regnvejret

Holbæk - 03. juli 2021 kl. 14:21 Af Morten D. Christensen

Der var regnvejr og der var prisregn over Jyderup lørdag formiddag.

Mens regnen silede ned over byen, der den seneste uge har været vært for Blomsterfestivalen som den sidste af kommunens fire handelsbyer, bød Jyderup Erhvervsforening til prisoverrækkelse på bibliotekspladsen.

Meget passende havde arrangøren sørget for at sætte en del pavillontelte op, så både de nysgerrige og de spændte nominerede kunne holde sig nogenlunde tørre.

Men i sidste ende ramte prisregnen uundgåeligt tre herrer, der på hver deres måde har gjort og gør en positiv forskel for livet og sammenholdet i Jyderup.

Mønsterbryder skaber liv Første mand til at blive kaldt op til buket og kæmpecheck fra foreningens sponsorer var Jais Westh Lauritsen, indehaver af Café Forsinket.

Prisen som Årets Mønsterbryder gik nemlig til Café Forsinket, der har givet liv til både den ellers tomme stationsbygning, der med juryens ord tidligere stod som »en statue uden at røre sig«, og til hele Skarridsøgade.

Penge givet til legeplads Herefter kunne konferencier Steen Klink kalde en noget overrasket formand for Jyderup Erhvervsforening, Søren Bøtker Pedersen, frem for at modtage prisen som Årets Ildsjæl i Jyderup.

Søren Bøtker Pedersen har i en årrække været engageret i mange foreninger i byen, og han blev blandt andet rost for sin evne til at sætte Jyderup på landkortet, og ved at sætte handling bag ideerne.

Årets ildsjæl kvitterede ved at takke alle dem, der har hjulpet til med de mange projekter.

- Jeg ser det her som en fælles pris, for intet af det, jeg har gjort, har jeg gjort alene. Jeg er meget beæret, men når jeg ser rundt her i dag, så er den her pris også til mindst halvdelen af jer, sagde Søren Bøtker Pedersen.

Han valgte i øvrigt at donere de 5000 kroner, der følger med æren, til endnu et nyt projekt, der er på vej i Jyderup.

- Vi skal have lavet en legeplads til børnene i Drivsåtskoven. Det koster nok lidt mere, men her er noget startkapital, lød det fra Søren Bøtker.

Plads til et grin Endelig kunne Thomas Damgaard gå hjem med prisen for Bedste Personlige Service.

Den forhenværende både verdens- og europamester i professionel boksning driver Damgaard Boksning på Holbækvej i Jyderup, og selv om der i sagens natur bliver gået til vaflerne under boksetræningen, har mange bemærket, at der også er plads til et smil på læben og et godt grin hos Thomas Damgaard.

Mens de to førstnævnte priser tildeles af en jury bestående af folk fra erhvervsforeningen, handels- og butikslivet samt tidligere prismodtagere, gives påskønnelsen for bedste service på baggrund af en afstemning, hvor jyderuppere og alle andre har kunnet stemme.