Se billedserie Sidsel Sofia Søndergaard går mange ture især i udkanten af Holbæk by - her ved Rørvangsvej - og samler skrald undervejs. Foto: Mie Neel

Prismodtager: tager skraldet Terapi for mig og godt for naturen

Holbæk - 24. juni 2019 kl. 08:39 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sankthans er lig med traditioner, og én af dem er Holbæk Kommunes uddeling af den årlige Aktivitetspris, umiddelbart før bålet tændes i Strandparken i Holbæk. Således også søndag aften.

Men til gengæld var det et ganske utraditionelt valg af prismodtager, som medlemmerne af kultur- og fritidsudvalget var nået frem til. Som regel er modtageren dybt forankret i foreningslivet, men det kan man ikke sige om Sidsel Sofia Søndergaard.

Den 53-årige holbækker får Aktivitetsprisen 2019 på grund af sit utrættelige arbejde med at samle henkastet affald og andet skrald på sine gåture rundt omkring i Holbæk. Noget hun begyndte på sidste år, men som siden har grebet om sig, så hun nu har et samarbejde med Vej & Park og samtidig har fået omkring 250 mennesker til at melde sig ind i Facebook-gruppen »Vi tager skraldet sammen«.

Også hendes baggrund er utraditionel. Det begyndte med en arbejdsskade for 12-13 år siden.

- Der skete mange ting i mit liv, og jeg kan godt sige, at jeg mistede min forstand. Jeg fik angst, depression og ptsd (posttraumatisk stress syndrom, red.) og er nu førtidspensionist. Når man har ptsd handler det om at finde ro et sted, og for mig er det i naturen, som jeg bruger til at gå ture i, fortæller Sidsel Sofia Søndergaard, der i dag er tilbage på den lyse side af psyken, men samtidig erkender, at det er en livslang proces at blive dér.

- Jeg kommer aldrig til at få et normalt arbejde, men skal arbejde med mig selv. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg har fået førtidspension, og nu kan jeg så betale lidt tilbage ved at samle skrald, siger Sidsel Sofia Søndergaard, som for nogle år siden fortalte om sin opvækst og sit liv i teaterstykket »Hvor var du, mor?« på Teatret Fair Play i Holbæk.

Også andre samler

Hun understreger dog, at hun ikke samler skrald af pligt, men fordi hun har lyst.

- Det er en win-win-situation. Det er terapi for mig, og det er godt for naturen. Jeg gør det ikke for at få noget igen, men jeg er meget, meget taknemmelig for, at nogen har tænkt på mig til den her pris, lyder det fra Sidsel Sofia Søndergaard.

Hun har et samarbejde med Vej & Park, som har stillet et antal gribetænger til rådighed, ligesom de kommer forbi og henter sække hos hende, når hun har samlet en god portion affald.

Med æren som prismodtager følger også en check på 5000 kroner og en buket blomster, som Sidsel Sofia Søndergaard fik overrakt af kultur- og fritidsudvalgsformand Ole Hansen (S).