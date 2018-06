Pris til lokal teaterdirektør

Teaterdirektør Kristoffer Møller Hansen i Holbæk har fået en fornem teaterpris.Foto: Mik Foto: Mik

Holbæk - 04. juni 2018

Holbæk Teater drives af to direktører, Brian Kristensen og Kristoffer Møller Hansen.

Nu har sidstnævnte fået Teaterdirektørforeningens hæderslegat for sit arbejde med det lokale teater.

- Det er utrolig dejligt, at der udenfor Holbæk bliver lagt mærke til de ting, vi går og gør her på teatret. Så jeg er meget glad for prisen, fordi dem, der uddeler den, er nogle mennesker, som jeg har stor respekt for, fortæller han.

Der er dog en enkelt ting, som ærgrer ham.

- Brian (Kristensen, red.) har jo lige så stor andel i det, der foregår her på teatret, som jeg. Så jeg havde da gerne set, at han fik prisen sammen med mig. Hvilket jeg også gjorde skuespillerforeningen opmærksom på, da jeg sagde ja til at modtage prisen og holdt min takketale. Men det kunne desværre ikke ændres, fortæller Kristoffer Møller Hansen.

Teaterdirektørernes hæderslegat uddeles af Skuespillerforeningen af 1879, der varetager adskillige fonde.

Det var skuespiller Karen-Lise Münster, der holdt talen for Kristoffer Møller Hansen.

- Det var jeg faktisk lidt rørt over. For hun var min »klasselærer« i mine fire år på teaterskolen, og det var som om, at cirklen blev sluttet, fortæller han.

På fredag fejres prisen sammen med alle de ansatte på Holbæk Teater.

- De er jo også del i den her pris. For som leder er man jo intet værd uden dem, man leder. Eller kolleger, som jeg hellere vil kalde dem, fortæller han.