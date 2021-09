Jens Algot er formand for Fælleskab Tølløse, som har fået sat gang i mange forskellige aktiviteter og projekter i byen. Nu har foreningen modtaget Holbæk Kommunes aktivitetspris.Foto: Holger Vincents.

Pris til forening med fuld knald på

Foreningen Fællesskab Tølløse er modtager af Holbæk Kommunes aktivitetspris 2021.

Prisen uddeles hvert år til en person, forening eller institution, som har gjort en særlig indsats inden for idræts-, kultur- eller foreningsområdet.

I begrundelsen for prisen lyder det blandt andet, at Fællesskab Tølløse har været med til at skabe sammenhold og fællesskab i Tølløse og viser, at hvordan den gode ide og initativ - og stærkt lokalt samarbejde - får flere gode ideer og nye initativer med sig.

Jens Algot er formand for Fællesskab Tølløse, og han modtog på vegne af foreningen prisen torsdag aften.

- Det er en stor ære for foreningen at få aktivitetsprisen, for det betyder, at der er nogen udenfor Tølløse, som lægger mærke til alt det, der foregår i byen. Når man er i det til daglig, handler det mere om de praktiske ting, og så kan det måske være svært at se tingene i helikopterperspektiv. Men ingen tvivl om, at prisen er til de mange frivillige, som er med til at holde det hele i gang, fortæller han.

Det var Jens Algot, som sammen med sin kone, Lone, i sin tid tog initativ til det, som skulle blive Fællesskab Tølløse.

Den 11. marts 2014 indkaldte de borgerne i byen til et møde for at drøfte, hvordan man kunne vende byens udvikling.

Nogle trange år Efter kommunesammenlægningen i 2007 mistede Tølløse en del af sin identitet.

Fra at være hovedby i en selvstændig kommune blev den nu bare af byerne i Holbæk Kommune, og da Banedanmark nogle år senere gik i gang med udvidelse af banen og midlertidigt delte byen op i to, og Finanskrisen samtidig gjorde sit indtog, måtte flere butikker i byen dreje nøglen om.

Omkring 50 personer mødte op, og der blev dannet en initativgruppe, som i de efterfølgende måneder fandt ud af, at der både var basis for og vilje til at danne en forening.

Fællesskab Tølløse blev officielt stiftet den 19. august 2014, og et års tid efter blev det vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, at foreningen skulle købe den tomme Danske Bank-bygning på Tølløsevej 1.

Kulturhus bliver til Der blev blandt andet samlet penge ind via folkeaktier, og den 20. november 2015 fik Fællesskab Tølløse overrakt nøglerne til ejendommen - Kulturhus No1 var født.

Siden brugte de frivilllige mange kræfter på at omdanne huset til et mødested, som i dag er flittigt brugt.

Blandt de mange aktiviteter i Tølløse og forskellige projekter, der er kommet op at stå i byen, kan nævnes fællesspisning hver torsdag, etableringen af Tølløse Fælled og genoplivningen af Tølløse Festival.