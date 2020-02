Se billedserie Mikkel Vale (th) og Niels Bo Sohl Christensen har en del tilfælles, blandt andet mødes de jævnligt i Hørby Kirke, hvor Mikkel Vale er præst. Fotos Jette Bundgaard.

Præstesønner i koncert-samarbejde

Holbæk - 24. februar 2020

Der er udsigt til, at taget kommer til at løfte sig en lille smule på Hørby Kirke den 8. marts, når Linda Andrews, Marcel Gbekle, Jasmin Gabay og James Sampson fra Soulmission, giver koncert.

Foruden en række gospelklassikere, der nok vil give tilhørerne lyst til at synge med, vil der være musik af Bob Dylan, Beyoncé, Adele, Bruno Mars og Katy Perry på programmet.

Koncerten er kommet i stand gennem et samarbejde mellem sognepræst i Tuse Næs Kirkerne, Mikkel Vale, og Sidesporets Musikklub anført af Niels Bo Sohl Christensen.

Hørby Kirke er i forvejen rammen om musikarrangementer uden for kirketid, men det er første gang, der er popmusik på programmet.

- Vores musik i skumringstimen har været båret af lokale navne og har ligget i sommermånederne. Man kan måske sige, at det har været lidt ensidigt eller koncentreret på sin egen måde. Jeg har ikke noget personligt forhold til gospel og soul, men tænker, at det vil sætte en et andet sted hen end for eksempel renæssancemusik. Desuden appellerer den kommende koncert til nogle andre end dem, der normalt dukker op, siger Mikkel Vale.

Niels Bo Sohl Christensen indskyder, at der er stor forskel på de forskellige aktiviteter i sognet og højmessen om søndagen, som han sætter stor pris på:

- Kirken herovre på Næsset deltager i småkagebagning og lystfiskerkonkurrencer og meget mere, men højmessen er meget højtidelig. Personligt synes jeg, at den traditionelle gudstjeneste giver mit gudsforhold en mindre jordnær, guddommelig tilgang, som stemmer sindet. Orglet, koret, Mikkel som messer, det rå kirkerum, og det smukke budskab får det hele til at gå op i en højere enhed.

Mikkel Vale ser det alt sammen - både gudstjenesten, sogneaktiviteterne og den kommende koncert - som integrerede dele:

- Højmessen er i disse år lidt for de få, ja, nogen har direkte sagt, at det er en subkultur. Men kristendommen formidles på mange måder. Det kan være igennem den måde, vi har det med hinanden på, når vi hjælper hinanden eller sender en tanke til Gud. Højmessen er én blandt mange forskellige udtryksformer, og gudsforholdet kan komme i stand på forskellig vis, på en rejse eller gennem musikken, uddyber Mikkel Vale.

Niels Bo Sohl Christensens far var præst, og der var forventninger i familien om, at han skulle gå den samme vej. I stedet valgte han at læse til Socionom og er nu efter mange år i spidsen for Foreningen Sidesporet optaget af arbejdet i Sidesporets Musikklub.

- Jeg opfatter mig selv som kristen, og min farmor opfordrede mig kraftigt til at blive præst ligesom min far. Uddannelsen på RUC bragte mig væk fra kristendommen, men senere har jeg fundet tilbage. Sådan er det, livet går det op og ned, i perioder er man væk fra Gud, og i andre er troen tilbage i ens liv. Jeg synger for mig selv men ikke sammen med andre eller i kor, men jeg er optaget af at iscenesætte menneskers oplevelse af musik og give flere og mere nuancerede musikoplevelser.

Mikkel Vale, som også er præstesøn, troede i lang tid, at han skulle være musiker men endte alligevel med at læse teologi. I dag har musikken stadig en stor plads i hans liv, og han optræder blandt andet i Prins Gustav Ensemblet, der har specialiseret sig i gamle studentersange.

Mikkel Vale mener selv, at han fik et meget bedre forhold til musikken, da han opgav at skulle leve af den:

- Jeg læste på MGK, men var ikke så god, som jeg ønskede. Jeg kunne bedre lide at læse og var en af de relativt få, som ikke var i tvivl om, at jeg læste teologi, fordi jeg ville være præst, siger han.

Niels Bo Sohl Christensen og Mikkel Vale er enige om, at musikken kan noget, man ikke kan med ord - og at den kan bringe mennesker tættere på Gud:

- Musikken er Guds forunderlige værktøj, det kan man blandt andet se i fortællingen i Biblen om Saul og David. Saul plages af onde ånder, men hans lidelser lindres, når David spiller på sin harpe.

Niels Bo Sohl Christensen er enig:

- Jeg så fornylig en dokumentarfilm »Amazing Grace« med soulens førstedame, Aretha Franklin. I et citat fra filmen siger en anden legende Mick Jagger, at Arethas stemme er det tætteste, man her på jorden, kommer til Gud. Det, synes jeg, er rigtig, musikken formidler igennem alting og uden, at det er nødvendigt med forklaringer, slutter han.