Lasse Trolddal Nielsen har sammen med hustruen, Pia Trolddal Nielsen, modtaget hæder for deres renovering og brug af Jyderup Præstegård. De er blevet anerkendt for at have gjort præstegården »Særlig bevaringsværdig«, i forhold til udseende og anvendelse. Foto: Elisa Hauerbach.

Præstegården hædret

- Vi er et sted ud af 10, der har modtaget prisen, og det er vi naturligvis meget stolte over. For at kunne komme i betragtning til prisen, har bygningen skullet indstilles af andre. Jeg har faktisk ikke fulgt så meget med i det, men jeg vidste godt, at nogen havde indstillet vores sted, og anerkendelsen var en dejlig overraskelse at få, fortæller indehaver Lasse Trolddal Nielsen.