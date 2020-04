Foto: Per Christensen

Lise Trap har i mere end 25 år været præst i Kirke Eskilstrup og her Soderup Kirke, men med udgangen af juni er det slut.

Præst fratræder efter mere end 25 år

Lise Trap har besluttet at gå på pension med virkning fra 1. juli. Beskeden om, at hun fratræder som sognepræst er meldt ud i de to sogne.