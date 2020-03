Nu lægges der an til, at der kan holdes konfirmation i Kvanløse Kirke den 13. juni og dagen efter i Nr. Jernløse Kirke (billedet). Ellers skal man helt hen i august, men her er kirken i Nr. Jernløse lukket på grund af restaurering. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Præst: Overvældende og ulykkeligt

Landet over kæmper kirkerne for at finde nye datoer for de konfirmationer, der her i foråret er aflyst som følge af frygten for spredning af corona-virus. Det gælder også for Nr. Jernløse og Kvanløse Sogne. Der er der yderligere et hensyn, der skal tages: Nr. Jernløse Kirke skal igennem en længe planlagt restaurering.