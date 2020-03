Artiklen: Poul Krebs spiller under rødbøgen

Poul Krebs spiller under rødbøgen

Til august er der igen sommerkoncert i Uglerup, hvor Poul Krebs er årets navn under rødbøgen.

Tuse Næs Kunsthåndværk er både et galleri, en café og en butik. Indehaveren af det hele, Yvonne Thygesen, har i en årrække inviteret til en årlig sommerkoncert i galleriets store have, hvor scenen står under havens store rødbøg. Sådan bliver det også i år.