Poul Krebs indleder turné i Holbæk

I slutningen af september indleder musikeren Poul Krebs sin efterårs-turné for 2021 - og det kommer til at foregå i Holbæk med et stort set-up.

- Det bliver første gang, at så mange fantastiske musikere står på den samme, store scene her i Holbæk. Vi er rigtig stolte af at kunne præsentere en koncert af den kaliber. Det er et stort set-up, som kun er muligt, fordi vi har sportsbyen, siger Carsten Damgaard, direktør i Holbæk Sportsby.