Postkort fra Holmstrup landsby

Derfor valfartede mange dertil for at søge helbredelse, og med tiden opstod der også kildemarkeder, som blev afholdt fire gange årligt. De samlede mennesker fra nær og fjern, og det gik muntert til. Måske også lidt mere end godt var, for i 1568 blev kildemarkederne flyttet til Kalundborg.

Stedet er markeret med en sten - og er absolut et besøg værd. Om ikke med henblik på at blive kureret for dårligdomme, så for at fornemme historiens vingesus.