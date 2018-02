Tirsdag den 13. marst opføres portrætforestillingen om Danmark i Holbæk. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Portrætforestilling af Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Portrætforestilling af Danmark

Holbæk - 19. februar 2018 kl. 12:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk: Med baggrund i at der mangler åbenhed i definitionen af »det danske«, er syv teatre gået sammen om at skabe et skævt, alternativt og levende danmarksportræt som modvægt til de store nationale fortællinger.

»Danmark, mit fædreland« er forankret i lokalbefolkningerne fra nord til syd og øst til vest og fremviser det særegne, det man er stolte af på egnene, men også det man skammer sig over. »Danmark, mit fædreland« kan ses på syv scener landet over fra 23. februar til 23. marts. de opføres på Holbæk Teater, tirsdag den 13. marts.

Debatten om det særligt danske og de ægte danske værdier har huseret imedierne og på Christiansborg de seneste mange år og har frembragt en stribe af kanoner og nationale fortællinger, der skal fremtidssikre Danmark og det danske. Samtidig er retorikken mellem øst og vest og nord og syd imidlertid blevet så skarp, at det kan være svært at føle, at vi overhovedet er en del af det samme land.

- Som nation er vi konfronteret med en global verdensorden, som gør mange bange for, at vi mister os selv. Jeg kan dog ikke se, at kanoner og nationalretter giver os et hak bedre forståelse for, hvad »det danske« er. For hvad har det med dit og mit liv at gøre, om stegt flæsk eller hakkebøf med løg er nationalret? Skulle den beslutning styrke sammenhængskraften mellem Mors og Nørrebro? Jeg tror det ikke, og heraf udsprang ideen til forestillingen. Den bærende tanke er, at det vil være mere samlende for os, hvis vi går på opdagelse i mangfoldigheden i vores kultur frem for at ensrette den, siger Josephine Nørring, der har samlet de syv scener og selv står på scenen i forestillingen.

Sangerindens iagttagelser

I »Danmark, mit fædreland« vil publikum opleve syv skuespillere og syv fortællinger, én scene for hver af de medvirkende teatre. Den scene som Holbæk Teater og Holbæk bidrager med handler om »de skuldre vi står på«. Scenen foregår I 60´erne og 70´erne, da der over hele Danmark var kollektiver af mange forskellige slags også i Holbæk og omegn. Således husede kommunen både Teaterkollelktivet Fair Play og Kunstner Kollektivet Røde Mor, der begge arbejdede kollektivt med kunst. Kollektiverne gjorde en forskel, fordi der er en stor kraft i fælleskabet, fordi vi har brug for at vide, hvem vi står på skuldrene af.

En ung sangerinde der på sin turné vender hjem til sin hjemby for at spille koncert, oplever at alt er gået i stå, i en blanding af kraftløs opgivelse, provinscaféer, gettoliste, kommunal regnefejl på 148 millioner og en national rekord i unge der falder fra sin ungdomsuddannelse. Hendes møde med en gammel kollektivist, der fortæller om det de gjorde dengang, giver hende nyt mod. Ikke fordi hun skal gøre det samme, men nu ved hun hvem hun står på skuldrene af.

I rollerne til denne specifikke scene ses Bente Eskesen og Margit Watt-Boolsen.