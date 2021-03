Årets udgave af Svinninge Revyen bliver aflyst på grund af coronaen. Til gengæld vender revyfolkene tilbage for fuld kraft i 2022, lover de. Fotoet er fra revyen i 2018. Foto: Peter Andersen

Populær revy skydes til næste år

Holbæk - 30. marts 2021 kl. 20:06 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Der bliver ikke som sædvanligt noget at grine af til efteråret i Svinninge Sportscenter.

For folkene bag Svinninge Revyen har valgt at droppe årets planlagte revy og i stedet diske op med en helt ny til næste år.

På grund af corona-restriktionerne mener revy-­folkene ikke, at det bliver muligt eller forsvarligt at gennemføre revyen den første weekend i november i Svinninge Sportscenter, som det ellers var planlagt.

Konkurrence om publikum Samtidig kan revyfolkene også konstatere, at mange arrangementer og lignende er blevet flyttet til efteråret, hvilket betyder en større konkurrence om publikum.

Så teaterudvalget i Kundby GF, som står bag revyen, har valgt at skyde den til 2022.

- Selvfølgelig er det enormt ærgerligt. Men det er jo efterhånden blevet sådan i det her corona-år, at man har vænnet sig til, at tingene ikke bliver, som man havde planlagt. Jeg er heldigvis indrettet sådan, at når det ene ikke kan lade sig gøre, jamen så må vi da bare finde på noget andet.

- Desuden føler jeg hele tiden en utrolig stor opbakning fra alle folk, der har noget med Svinninge Revyen at gøre. Lige fra skuespillere, dansere og scene-byggere til teknikfolk og halbestyreren, der skulle have lagt sal til og stået for madlavningen til hele arrangementet, fortæller revyens instruktør Susanne Knudsen i en pressemeddelelse.

Spildt arbejde For at holde skuespillerne i gang vil hun sammen med dem lave små forestillinger, men om disse kan vises for et inviteret publikum, vil tiden vise.

Aflysningen af Svinninge Revyen betyder, at stort set alt det nuværende arbejde med årets revy mere eller mindre er spildt.

Blandt andet må mange af revyteksterne skrottes, fordi de ikke vil være aktuelle til næste år.

Altid noget at skrive om Og det ærgrer da en af revyens tekstforfattere, Rikke Kure.

- Det kan selvfølgelig være lidt træls, at de tekster, som man har siddet og nusset med helt ned i de små detaljer, ikke kan bruges længere. Heldigvis sker der jo så mange andre ting, så Trump og Boris J. kan erstattes med andre nye personligheder. Der dukker altid noget op, hvad enten det er lokalt, indenlands eller udenlands. Der vil altid være noget at skrive om, fortæller hun i pressemeddelelsen.