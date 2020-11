Joan Yderskov fra Blomstersmeden er bare en af de lokale handlende, som har sagt »ja tak« til at få Jyderups Jul på hylderne. Hun ses her med Claus-Jørgen Sørensen, der er formand for Jyderups Fremtid. Foto: Elisa Hauerbach.

Populær lokal juleøl er på gaden

- Coronaen er årsag til at vi måtte aflyse vores egen J-dag, men det betyder ikke at borgerne skal snydes for de gode dråber, som er velgørende på flere måder, siger foreningens formand, Claus-Jørgen Sørensen om årets juleøl.

Formanden fortæller også, at Jyderups Jul har givet mulighed for at indkøbe mange meter lyskæder, og at man i år skal udbygge, reparere og udskifte en del af dem. Og, at overskuddet også bruges til andre gode initiativer i byen, i år blandt andet Skarresøen's brink, der har fået sit oprindelige udseende tilbage.