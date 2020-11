Populær kældervinhandel er tilbage på lokale hænder

Nyheden om, at Jesper Christensen nu har købt Vinoble Grand Vinhandel, får formentlig en del læsere til at reagere med lidt undren, for ejer han ikke allerede den kendte vinhandel i kælderen Ahlgade 48? Svaret er, at det gør han først nu, hvor en købsaftale er faldet på plads med Østjysk Vinforsyning, som står bag den landsdækkende Vinoble-kæde.

- Jeg håber ikke, at corona-restriktionerne vil påvirke kundernes lyst til at komme ud og handle i de fysiske butikker. Som situationen er nu, fortjener man at gøre noget godt for sig selv. Man skal ud i de rigtige butikker, som byder på oplevelser og alle de gode ting, vi plejer at hygge os med op til jul. Jeg vil glæde mig til at se kunderne her i forretningen, hvor de kan mærke varerne og smage på vinen. Vi skal nok finde en løsning, så der fortsat vil være smagsprøver - også hvis reglerne om mundbind kommer til at gælde ud over de fire uger. Det kan være, vi flytter vinsmagningen op i gaden eller sætter et par stole i butikken, når vi åbner nogle flasker til kunderne, siger den lokale vinekspert, som netop har fået årets julevarer hjem og er i fuld gang med at få dem linet op.