Poul-Henrik Jensen (th) har været med til at grundlægge Jyderup Højskole og har siden starten i 2012 været forstander på stedet. Gennem sit store personlige netværk har han blandt andet kunnet trække kunstnere som Niels Hausgaard (tv) til stedet. Nu har Poul-Henrik Jensen dog valgt at sige op og kaste sig over andre ting. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Populær højskoleforstander siger stop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Populær højskoleforstander siger stop

Holbæk - 02. februar 2021 kl. 15:05 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Forstanderen for Jyderup Højskole, 61-årige Poul-Henrik Jensen, har besluttet at sige sin stilling op med virkning fra 1. maj.

- Nu er det tid for, at jeg skal koncentrere mig om andre opgaver, og jeg giver stolt stafetten videre, fortæller han i en pressemeddelelse.

Poul-Henrik Jensen er grundlægger af Jyderup Højskole og har siden starten i 2012 været forstander for højskolen.

Han har gennem årene brugt sit store personlige netværk til at tiltrække kunstnere og politikere til højskolen og har på den måde været med til at skabe et debat- og koncertsted med en stærk lokal forankring.

Derudover har han stået bag et samarbejde med Roskilde Kommune, hvor Jyderup Højskole hjælper flygtninge med danskundervisning og understøtter deres integration i det danske samfund.

- Det har været fantastisk at opleve, hvor godt ideen om højskolen er blevet modtaget, og se, hvordan lokale borgere, politikere og virksomheder har lagt energi og interesse i Jyderup Højskole. Det har været vigtigt for mig, at skolen tager et samfundsansvar. Blandt andet ved at invitere nye borgere og medborgere, der har særlige udfordringer, ind på skolen.

- Jeg er meget taknemmelig og glad for, at det er lykkedes. Der er mange lærere og enkeltpersoner, som bør takkes for, at det faktisk lykkedes at skabe denne skole, fortæller Poul-Henrik Jensen i pressemeddelelsen.

På Jyderup Højskole takker man for hans indsats gennem årene.

- Det er med en kæmpe indsats med etablering og udvikling af Jyderup Højskole i bagagen, at Poul-Henrik Jensen drager videre. Vi er imponerede over hans iværksætteri og enestående indsats, og vi skylder stor tak og ønsker alt det bedste i fremtidige nye opgaver, lyder det i pressemeddelelsen fra Lena Brostrøm, der er formand for Jyderup Højskoles bestyrelse.

Arbejdet med at finde en ny forstander for højskolen bliver nu sat i gang.