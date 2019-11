Poolworld flytter til større og bedre lokaler

- Vi har ledt et stykke tid for at finde større og bedre lokaler, så vi kan få samlet butik og lager eet sted. Det har vist sig for uhensigtsmæssigt at have det adskilt, som nu. Og samtidig vil vi gerne have flere kvadratmeter, at boltre os på, så vi glæder os, siger Per Grønning.