Polsk firma slog terror-alarm

Holbæk - 11. februar 2021 kl. 16:41 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Det var et polsk firma, som førte tysk politi på sporet af tre mænd, som ifølge tyske medier er anholdt, mistænkt for at have forberedt en terroraktion.

Det polske firma modtog nogle usædvanlige bestillinger på kemikalier, som skulle leveres til en adresse i byen Dessau. Firmaet valgte derfor at give politiet besked, skriver den tyske regional-avis Volksstimme.

Ved ransagningen fandt politiet ingen personer, men en række andre remedier, som kan bruges til fremstilling af sprængstoffer.

Ifølge det store tyske medie Der Spiegel fandt politiet også et hjemmelavet flag for terror-organisationen Islamisk Stat.

Der Spiegels kilder oplyser endvidere, at det skulle være tre brødre, som er de hovedmistænkte i sagen. Den ene af brødrene er bosiddende i Danmark, og det skulle være ham, som bestilte kemikalier hos det polske firmaer.

På indkøbslisten stod ifølge Der Spiegel blandt andet fem kilo aluminiumpulver og fem kilo svovl.

Dramatik i Holbæk Der Spiegels kilder oplyser også, at i hvert fald en af anholdelserne er sket lørdag - og det falder tidsmæssigt sammen med den store politiaktion i Holbæk, som startede lørdag ved 18.30-tiden. Her mødte politiet talstærkt op i Apotekerhaven i Holbæk. Mindst et vidne har berettet om en eller flere anholdelser.

Søndag blev politiets aktion udvidet til også at omfatte en adresse på Anders Larsensvej i Holbæk. Her kunne man også observere, at der blev indsat ammunitionsryddere fra forsvaret samt kemiske eksperter fra Beredskabsstyrelsen.

Søndag eftermiddag blev der holdt et grundlovsforhør i Roskilde for lukkede døre. Efterfølgende er det kommet frem, at i alt syv personer blev fremstillet i forhøret, fire mænd og tre kvinder. De var alle anholdt lørdag aften i tidsrummet fra klokken 18.30 til 19.17.

Ved grundlovsforhøret blev fem personer varetægtsfængslet til den 2. marts, mens politiets materiale kun rakte til opretholde anholdelsen i tre døgn for de to sidste sigtede.

De to sidstnævnte - en mand og en kvinde - skulle derfor igen stilles for en dommer senest i går, onsdag. Det skete i et nyt svært politibevogtet grundlovsforhør i Retten i Holbæk. Inden dørene blev lukket, kunne det ses, at manden var i håndjern, mens kvinden kom ind i retslokalet i et såkaldt transportbælte, hvor hendes hænder var fæstnet til kroppen.

Derefter blev pressen vist ud, og eneste oplysning bagefter var, at de to nu er varetægtsfængslet til den 2. marts.

Ved retsmødet onsdag mødte et stort antal forsvarsadvokater op. Avisens optælling kunne tyde på, at politiet har fat i flere end de syv personer, som blev fængslet ved retsmøderne i Roskilde og Holbæk.

Hvis der er flere sigtede, blev de formentlig fremstillet ved endnu et grundlovsforhør, som foregik dybeste stilhed i Holbæk i mandags.

Ingen kommentarer Hos det danske politi har de nye meldinger fra tyske medier ikke ændret situationen. Torsdag eftermiddag oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, at man stadig ikke har nye oplysninger i sagen, som kan offentliggøres.

