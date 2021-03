Politiskud: Her er sagen nu

Det har tidligere været fremme, at politibetjentene følte sig nødsaget til at affyre skud mod den 44-årige, da han med en kniv i hånden ikke efterkom politiets befalinger.

Siden har Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) haft sagen til udredning for at afklare, om politifolkene handlede inden for lovens rammer, eller om der er grundlag for at rejse sag.