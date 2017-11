Politiske aftaler på plads i Holbæk Kommune

Sent fredag blev konstitueringsaftalen mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, der gør Christina Krzyrosiak Hansen (S) til borgmester i Holbæk, skrevet under.

- Vi har sammen udformet en politisk aftale med retningslinjer for de næste fire år. Den bygger på politiske prioriteringer om, at økonomien skal genoprettes, og vi skal give en bedre velfærd, end vi gør nu, fortalte Christina K. Hansen, som udtrykte stor glæde over, at det er lykkes at lande samarbejdsaftalen med Lokallisten for hele Holbæk Kommune og en politisk aftale alle parter imellem.