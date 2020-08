Børne- og skoleudvalget i Holbæk Kommune bliver efter alt at dømme det største stående udvalg i Holbæk Kommune. Efter 2. september kan udvalget bestå af syv medlemmer. Foto: Peter Andersen

Politisk udvalg skal have flere medlemmer

Holbæk - 30. august 2020 kl. 14:54 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye politiske udspil, der vil medføre en ny skolestruktur og flere penge til skolerne, hvis det gennemføres, får ikke kun betydning for folkeskolerne i Holbæk Kommune. Det betyder formentlig også, at et af de politiske udvalg vokser.

I onsdags oversendte Holbæk Kommunalbestyrelse nemlig et forslag til en ny styrelsesvedtægt til andenbehandling i selv samme forsamling. Og godkender politikerne på sit møde den 2. september forslaget, vil antallet af medlemmer af børne- og skoleudvalget stige fra de nuværende fem til syv.

Baggrunden for udvidelsen er, at børne- og skoleudvalget står over for en lang række opgaver i resten af denne valgperiode. Derfor har et flertal i kommunalbestyrelsen ønsket, at styrelsesvedtægten bliver ændret, så udvalget for børn og skole får flere medlemmer. Ændringen vil træde i kraft, når den nye styrelsesvedtægt er vedtaget.

- I børne- og skoleudvalget skal vi i gang med at lave klar til en ny skolestruktur, og vi får et større budget. Så jeg kan kun være glad for, at vi bliver flere om at behandle det her og komme med gode input og idéer, siger Susanne Utoft (S), der er formand for udvalget for børn og skole.

På onsdagens møde afslørede borgmesteren, at hver af de to valggrupper i kommunalbestyrelsen - altså flertalsgruppen og oppositionen - hver især har fundet den politiker, de ønsker indtræder i udvalget. Valget er faldet på Charlotte Nielsen (S) og Emrah Tuncer (R).

- De to, der er valgt i valggrupperne, er meget velkomne. Jeg vil gøre mit bedste for at tage godt imod dem, så de føler, de er med til det her, fortæller udvalgsformand Susanne Utoft.

Hvis antallet af menige medlemmer i børne- og skoleudvalget øges i resten af denne valgperiode, vil det medføre en merudgift til udvalgsvederlag i 2020 på cirka 21.600 kroner og på cirka 65.000 kroner i 2021.

I år kan udgiften afholdes inden for kommunalbestyrelsens budget, mens der i skal findes penge i næste års budget til at dække udgiften i 2021.