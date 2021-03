Politisk håndsrækning til presset byskole

Elever, forældre og ansatte på skolerne i Holbæk og på Orø har drage et lettelsens suk. I hvert fald slipper de for at skulle lave store besparelser næste skoleår, hvor pengene på skoleområdet skal fordeles på en ny måde.

Det står klart, efter Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag godkendte en ny tildelingsmodel på skoleområdet. I den forbindelse blev det besluttet, at de skoler, der i dag hører under Holbæk By Skole, får længere tid til at tilpasse deres økonomi til den nye model.