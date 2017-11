Karen Thestrup Clausen mener, at politisk forandring sker hver dag blandt mennesker og helt almindelige hverdagsvalg, men at nogen skal være velfærdens vagthund. Foto: Mads Malik Knudsen

Send til din ven. X Artiklen: Politisk forandring sker blandt mennesker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk forandring sker blandt mennesker

Holbæk - 17. november 2017 kl. 17:11 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fravalget af sprøjtemidler, når haven skal ordnes. Fodboldtræneren, der inspirerer og skaber et frirum for unge drenge.

Ifølge Enhedslistens spidskandidat Karen Thestrup Clausen (Ø) kan politik lige så godt udspille sig på en fodboldbane som i et byråd. For politik kan findes i mange af de handlinger, den enkelte foretager sig, mener hun.

Derfor har politik været en central del af hele hendes liv, og det vil det blive ved med at være, selvom hun planlægger at trække sig som valgt politiker efter næste periode.

For de politiske forandringer sker nemlig ikke ved at sidde i et byråd, mener hun. I stedet sker forandringerne hver dag ude blandt mennesker.

Når hun så alligevel stiller op som spidskandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i år, så gør hun det, fordi hun mener, at nogen skal tage rollen som velfærdens vagthund. Og det vil hun.

Med fem sønner, hvoraf den ene er multihandicappet, har hun oplevet at være afhængig af det sociale system og lært, at det ikke er en skam at have brug for et sikkerhedsnet, men at det kan være nødvendigt i perioder.

Af den grund tror Karen Thestrup Clausen på værdier som medmenneskelighed, og selvom hun i dag er ateist og ikke medlem af folkekirken, kommer hun fra en kristen opvækst.

- Jeg tror på, at vi skal tage hånd om de svageste, men jeg er ikke enig med Bibelen i, at man kan give noget udefrakommende skylden, hvis noget dårligt sker. Det er altid kun os selv og vores valg, der kan stå til ansvar, forklarer hun og fortæller videre om engang, hvor hendes søns klasselærer ringede hende op.

Sønnen havde været oppe at slås, og det var ham der havde startet slåskampen.

- Så sagde klasselæreren i telefonen, at han havde slået en, der havde mobbet en anden. Og så tog jeg ærlig talt mig selv i at blive lidt stolt, indrømmer hun.

Hvis det bliver Karen Thestrup Clausens sidste periode i Holbæk Byråd vil hun glæde sig til at være noget mere for familien, luge i køkkenhaven, læse en af yndlingsbøgerne for syvende gang og rydde op derhjemme, så pladsen kan komme andre til gode for eksempel med et bofællesskab, efter sønnerne er flyttet hjemmefra.