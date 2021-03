Om få dage er det to år siden, at episoden fandt sted i Holbæk Arrest. Den tiltalte politimand har været suspenderet fra sit job, siden statsadvokaten rejste tiltale i november 2019. I maj sidste år blev betjenten dømt skyldig ved Retten i Holbæk, men har anket sagen.

Politimand vil frifindes i voldssag

I mere end et år og tre måneder har en nu 61-årig politimand været suspenderet fra tjenesten i forbindelse med, at Statsadvokaten har tiltalt ham for vold i form af halsgreb mod en ung mand i Holbæk Arrest for næsten to år siden.

Tirsdag afgør Østre Landsret så, om den erfarne politimand, der har været i korpset i over 38 år, skal dømmes for vold, eller om han skal renses for anklagen og dermed have mulighed for at vende tilbage til politiarbejdet.