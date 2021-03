Politimand måtte springe for livet

En indsatsleder fra politiet måtte springe for livet, da man natten til lørdag forsøgte at stoppe en 56-årig bilist.

Bilisten var i første omgang omkring klokken 01.30 blevet stoppet på Roskildevej i Vipperød af en politipatrulje, som mistænkte bilisten for at være narkopåvirket. Det fortæller Midt- og Vestsjællands Politi.

Men i stedet for at tale med politiet, valgte den 56-årige at trykke på speederen og stikke af.

Politiet optog forfølgelsen, som sluttede ved Holbæk, da en indsatsbil var blevet opstillet således, at den blokerede en rundkørsel.

Den blokerende bil fik i første omgang bilisten til at stoppe, men da indsatslederen gik ud af sin bil, fortsatte den 56-årige sin kørsel frem mod indsatslederen, der måtte springe til side for ikke at blive ramt.

Herefter forsøgte den 56-årige at lave en u-vending, hvor ved han påkørte en hundevogn.

Ifølge politiet kom ingen til skade, men den 56-årige er blevet anholdt og fremstilles i løbet af lørdagen i et grundlovsforhør med krav om fængsling.